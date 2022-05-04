ريو دي جانيرو تستضيف قمة الويب مايو 2023

المصدر: ريو دي جانيرو- أ ف ب

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ستصبح ريو دي جانيرو في مايو 2023 أول مدينة غير أوروبية تستضيف قمة الويب (ويب ساميت)، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وقال رئيس قمة الويب الايرلندي بادي كوسغرايف خلال لقاء عبر الفيديو مع رئيس بلدية ريو إدواردو باييس «نحن سعداء لفكرة تنظيم هذه النسخة الجديدة في إحدى المدن الأكثر أيقونية في العالم».

وأضاف رئيس هذا الحدث الذي يُتوقع أن يستقطب حوالي عشرة آلاف مشترك بين الأول والرابع من مايو 2023 «أنظار المستثمرين الدوليين شاخصة نحو أمريكا اللاتينية، والبرازيل بالتحديد، إذ تجذبهم الطفرة الكبيرة في الشركات الناشئة».

وبعد تأسيسها عام 2009، أقيمت النسخ الأولى من «قمة الويب» في دبلن، ثم انتقلت إلى العاصمة البرتغالية لشبونة اعتباراً من 2016.

وأوضح المنظمون أن النسخة البرازيلية لن تكون بديلاً عن تلك المقامة في لشبونة والتي ستستمر «حتى 2028 على أقل تقدير».

وبالتالي فإن قمة الويب التي استضافت أسماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون ماسك، أو مشاهير مثل بونو مغني فرقة «يو تو»، ستقام مرتين سنوياً، مع عقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ريو دي جانيرو، فيما يأمل رئيس بلدية المدينة تمديد الحدث «لعشر سنوات أو عشرين سنة».

وتنظم الشركة التي أسسها كوسغرايف مؤتمرات مشابهة بمسميات مختلفة، بينها «كوليجن» في تورنتو الكندية أو «رايز» في هونغ كونغ.

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