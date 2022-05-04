الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأمريكي

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لأقل مستوى فيما يزيد على شهرين، مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومؤشرات على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1866.40 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1866.50 دولاراً للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار أكثر اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في 20 عاماً، بينما ظلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في عدة سنوات.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا يتعلق بالسياسة النقدية الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة الأمريكية وعائدات سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً ويدعمان الدولار المسعر به المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.52 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 % إلى 974.75 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 2272.56 دولاراً للأوقية.

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