المفوضية الأوروبية تقر خطة دعم للشركات بـ 11 مليار يورو في ألمانيا

المصدر: بروكسل - د ب أ

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، على خطط المساعدات المقدمة من الدولة الألمانية والتي تقدر قيمتها بنحو 11 مليار يورو (11.5 مليار دولار)، لحماية الشركات من تكاليف الحرب في أوكرانيا.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر إن الإعانات هي «لتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة».

وقالت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن مساعدة الدولة يمكن أن تصدر في هيئة ضمانات قروض أو قروض بمعدلات فائدة مواتية وهي مفتوحة أمام كل القطاعات باستثناء المؤسسات المالية.

يشار إلى أن برنامج الـ11 مليار يورو هو الجزء الأول من حزمة مساعدات أعلنتها سابقاً الحكومة الألمانية بقيمة 20 مليار يورو. ومن المتوقع أن يبدأ برنامج القروض في التاسع من مايو من بنك التنمية الألماني أيه.إف.دبليو. لمساعدة الشركات على تحمل التكاليف قصيرة المدى.

غير أن المساعدة المالية المتعلقة بتكاليف الطاقة المرتفعة للشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً من حزمة المساعدة، ما زالت قيد الإعداد.

وأعلنت المفوضية في مارس تخفيفاً لقواعد مساعدات الدولة الصارمة لتجيز للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي للشركات التي تضررت جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا نتيجة لذلك.

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