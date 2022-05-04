مصر تعلن عن مشروع لتخزين ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع إيني الإيطالية

المصدر: وام

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيدالكربون بحقل مليحة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما أعلن في بيان أصدره اليوم عن تنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء وهي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً باستثمارات 600 مليون دولار لخفض 1.2مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار لخفض 45 ألف طن من ثاني أكسيد كربون سنوياً، ومشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

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