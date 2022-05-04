"الإغلاق الصيني" يهوي بأسعار النفط

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن تغلبت المخاوف من تراجع الطلب نتيجة إجراءات الإغلاق في الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية.

تم تداول خام غرب تكساس القياسي للنفط الأمريكي بنحو 102 دولار للبرميل أمس، في جلسة تعاملات اتسمت بنقص السيولة النقدية المتاحة فيها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار النفط الخام تذبذبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في نطاق 15 دولار للبرميل، حيث تقيم الأسواق المخاوف من تراجع الطلب بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والمخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الحرب الروسية.

كما يترقب المستثمرون إقرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال اجتماعه الدوري الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين لأكبر زيادة في سعر الفائدة الأمريكية منذ عام 2000، وهو ما يمكن أن يقلص الطلب على الخام.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط أمس بمقدار 76ر2 دولار إلى 41ر102 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع. وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 61ر2 دولار إلى 97ر104 دولار للبرميل في تعاملات بورصة لندن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز