لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى 0.35%

المصدر: البيان

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أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة إلى 0.35% في أكبر معدل ارتفاع منذ أكثر من 11 عاماً، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وارتفعت النسبة 25 نقطة مئوية، ما يؤكد حدوث ارتفاع ملحوظ في أقساط الرهن العقاري.

على سبيل المثال سيرتفع قسط الرهن العقاري بقيمة 500 ألف دولار لـ 25 سنة بمعدّل 65 دولارا في الشهر.

وقال عدة خبراء اقتصاديين إن نسبة الارتفاع فاقت التوقعات وأن عصر أسعار الفائدة الثابتة انتهى.

وأضافت الخبيرة سالي تيندال إن أغلبية بنوك أستراليا ستلتزم بسعر الفائدة الجديد، إلا أن بعض المقرضين سيفضلون أسعاراً مخفضة لعملائهم الجدد.

وأكّد الخبراء أن سوق التنافس لا تزال حامية الوطيس وستنشئ البنوك عروضاً على سداد القروض ما يوفّر فرصاً رائعة لمشتري المنازل

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