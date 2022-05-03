ارتفاع عدد الوظائف الخالية في أمريكا إلى مستوى قياسي

المصدر: واشنطن - د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى مستوى قياسي غير متوقع.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف الخالية بلغ خلال مارس الماضي إلى 11.5 مليون وظيفة مقابل 11.3 مليون وظيفة خلال فبراير الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يشير إلى 11.2 مليون وظيفة.

وبحسب بيانات مسح الوظائف الخالية وتغيير جهة العمل الصادرة عن وزارة العمل فإن أكثر من 4.5 ملايين أمريكي تركوا وظائفهم خلال مارس الماضي وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2000. وارتفعت نسبة الترك الاختياري للوظائف في أمريكا خلال الشهر نفسه إلى حوالي 3% من إجمالي عدد الوظائف.

وذكرت بلومبرج أن بيانات الوظائف الخالية تشير إلى تزايد حاجة أصحاب العمل إلى بقاء العمال في وظائفهم حيث يحتاجون إلى زيادة قوة العمل لديهم لتلبية النمو في الطلب على السلع والخدمات. كما تستمر معاناة الشركات في العثور على العمالة المؤهلة لشغل الوظائف الخالية لديها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأجور وارتفاع عدد الوظائف الخالية.

وبحسب البيانات يوجد حالياً في الولايات المتحدة 1.9 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، وهو ما يزيد عن النسبة المسجلة خلال فبراير الماضي. ويشير جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى هذا الرقم كمؤشر على وفرة الوظائف في السوق الأمريكية. وتعزز هذه البيانات إلى جانب معدل التضخم المرتفع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعات مجلس الاحتياط الاتحادي التي تبدأ غداً وتستمر يومين.

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