بريطانيا تدرس توسيع الإعفاءات الضريبية للمستثمرين في الشركات الناشئة

المصدر: لندن - د ب أ

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تدرس الحكومة البريطانية تغيير برنامج المعاملة الضريبية التفضيلية للاستثمارات المبكرة في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهو ما يمكن أن يسهّل حصول هذه الشركات على تمويلات كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول، إن المناقشة داخل السلطات التنظيمية في بريطانيا بشأن تمديد برنامجي الإعفاء الضريبي «نظام تدرس تمديد برنامج الاستثمار المؤسسي» و«برنامج بذور الاستثمار المؤسسي».

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية، إن الحكومة تخضع كل سياسات الإعفاءات الضريبية للمراجعة لضمان وفائها بأهداف السياسة بطريقة عادلة وفعالة.

يذكر أن كلا البرنامجين يمنحان المستثمرين الأفراد حوافز لدعم الشركات الجديدة الناشئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة. على سبيل المثال يمكن لأي شركة وفقاً لبرنامج بذور الاستثمار المؤسسي الحصول على استثمار من المستثمرين الأفراد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار)، ثم يمكن لهؤلاء المستثمرين الحصول على تخفيض في ضريبة الدخل. المستحقة عليهم، مع الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة للأرباح الرأسمالية. وفي بعض الحالات يتم رفع قيمة المبالغ المستثمرة إلى 250 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يسهّل حصول الشركات الناشئة على تمويلات في بداياتها.

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