الرسوم الجمركية الأمريكية على بكين تنتهي تلقائياً 6 يوليو المقبل

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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قد تنتهي مدة سريان الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018 على الواردات الصينية تلقائياً في 6 يوليو إذا لم تطلب أي شركة أمريكية الاستمرار في العمل بموجبها، كما أعلنت الثلاثاء إدارة جو بايدن التي بدأت مشاورات في هذا الخصوص.

وفي المجموع، تطال التعريفات الجمركية التي أقرّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات السنوية من العملاق الآسيوي. وكان الرئيس الجمهوري السابق اتخذ هذه الإجراءات رداً على ممارسات تجارية صينية عدها «غير منصفة».

وتأتي المشاورات التي يقودها مكتب الممثلة التجارية الأمريكية، على خلفية تضخم قياسي ومشكلات في الإمداد.

وأوضحت الممثلة التجارية في بيان أن «الخطوة الأولى في عملية المشاورات إبلاغ ممثلي الصناعات المحلية التي تستفيد من إجراءات التعريفة بإمكان إنهاء هذه الإجراءات وإمكان طلب استمرارها».

وأكد مسؤول في المكتب في مكالمة هاتفية «إذا لم نتلقَ طلباً... لن تكون لدينا سلطة الاستمرار» في فرض هذه التعريفات الجمركية التي تبلغ مدتها أربع سنوات وفُرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

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