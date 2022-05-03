8 مليارات برميل احتياطات النفط والغاز المؤكدة في المكسيك

المصدر: مكسيكو - رويترز

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قالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في المكسيك اليوم الثلاثاء إن الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي في البلد الواقع في أمريكا الوسطى تبلغ 8.014 مليارات برميل من المكافئ النفطي، ارتفاعاً من 7.985 مليارات برميل في السابق.

وأضافت إن الاحتياطات المؤكدة من النفط في المكسيك، وهي منتج مستقل للخام، هبطت إلى 6.056 مليارات برميل من 6.120 مليارات برميل، في حين زادت الاحتياطات المؤكدة من الغاز إلى 10.781 تريليونات قدم مكعبة، من 9.981 تريليونات قدم مكعبة.

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