أشهر مطعم كباب هندي في سيدني مهدد بالإغلاق

المصدر: البيان

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يشتهر شارع بادينجتون المركزي في أكسفورد بمطعم الكباب الهندي الشهير، والذي يُصنّف من أفضل المطاعم.

يشمل العملاء الطلاب الجامعيين، وسائقي سيارات الأجرة، وعمال الورديات، وآخرين.

ومع أنه من المطاعم رقم 1 في جميع النواحي، فإن مستقبل Indian Home Diner في خطر، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

فقبل شهرين، رُفض طلبه بأن يبقى مُتاحاً حتى الساعة 3 صباحاً، وأجبروه على الإغلاق في منتصف الليل، لذا فإنه في حال لم يلتزم بالقواعد فسيواجه غرامة قدرها 6000 دولاراً عن كل ليلة يفتح فيها المطعم بعد منتصف الليل.

كما أنه تلقى شكاوى من أحد سكان شارع أكسفورد لتسببه بضوضاء، ثم تصاعدت مع تهديدات السكان أنهم سيُغلقون المتجر.

في سياق ذلك، أدّى تخفيض العمل لمدة ست ساعات شاودر، مدير المطعم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى خسارة تُقدر بـ 4000 دولار إلى 5000 دولار في المبيعات.

وبما أن معظم عملاء المطعم من الشباب والطلاب، حافظ السيد شودري حتى يومنا هذا على كباب الطالب الخاص بـ 7 دولارات، بالرغم من ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل بقيت أسعاره مقبولة.

بالنسبة للعملاء العاديين، تتراوح المأكولات الشهية من 8.90 دولار إلى 14 دولار مقابل كباب جبن جامبو بالثوم – وهو عرض ضخم يأتي مع صلصة الكاري، و 2 من قطع الدجاج.

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