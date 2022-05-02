الذهب يهبط قبل اجتماع الفدرالي الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب أمس، مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي)، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 1890.69 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1 %، إلى 1893.40 دولاراً. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، اجتماعها الذي يستمر يومين، بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو، وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل، لمواجهة التضخم السريع، وتكاليف العمالة المرتفعة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، ما شكل ضغطاً على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب 1 % يوم الجمعة، بعد تراجع الدولار الأمريكي، لكنه أنهى شهر أبريل، بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

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