مخاوف نمو الاقتصاد الصيني تهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط أمس في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13.1 دولاراً أو 1.1 % إلى 106.01 دولارات للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً أو 1 % إلى 103.69 دولارات للبرميل. وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية أمس.

وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة «كوفيد19».

في سياق متصل، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضخت 28.58 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق وأقل من 254 ألف برميل يومياً المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

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