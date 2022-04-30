بقوة 100 سيارة "تسلا".. النرويج تدشن أول سفينة شحن كهربائية في العالم (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت أول سفينة شحن كهربائية في العالم خلال حفل تمّ تنظيمه في بريفيك بالنرويج، أمس الجمعة، وأطلق على السفينة اسم "يارا بيركلاند"، وسيتم إطلاقها في مدينة تيليماك.

حضر حفل الافتتاح مسؤولون نرويجيون أبرزهم ولي العهد.

وعلى متن السفينة، تم استبدال غرفة الآلات التقليدية بثماني حجرات للبطاريات، ما سيمنحها طاقة بقوة 6.8 ميغاوات، على أن تشحن تلك البطاريات تلقائياً عبر الطاقة الكهرومائية المتجددة، بحسب "يورونيوز".

ويقول أحد المهندسين إن طاقة السفينة تعادل مجموعة طاقة 100 سيارة من نوع تسلا.

وتشير التقارير إلى أن سفينة يارا بيركلاند ستقوم في البداية بأنشطة تجريبية لمدة عامين على الأقل لتصبح مستقلة ومعتمدة كسفينة شحن كهربائية بشكل كامل ومستقلة.

بهدف تقليل النقل بالشاحنات، التي تعمل بالديزل بمقدار 40 ألف رحلة سنوياً، ستعمل يارا بيركلاند على تخفيف حدة انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون وتحسين السلامة على الطرق وتقليل تشكّل الغبار على الطرق وتقليل الضوضاء المرورية أثناء نقل عملية الأسمدة من مصنع "يارا" في بورسغرون إلى ميناء التصدير في بريفيك بحسب ما أكدته شركة التكنولوجيا "كونغسبيرغ".

في الـ 18 نوفمبر 2021، قامت يارا بيركلاند برحلتها الأولى والوحيدة إلى أوسلو، حيث غادرت هورتن في وقت سابق من ذلك الصباح، كما أظهرت الفيديوهات التي تداولتها وسائل الإعلام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز