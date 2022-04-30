مؤسس «أمازون» يخسر 13 مليار دولار خلال ساعات

المصدر: نيويورك - د ب أ

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خسر مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس 13 مليار دولار من ثروته بعدما أصابت نتائج شركة «أمازون دوت كوم» المستثمرين بخيبة أمل، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وانخفضت أسهم عملاقة التجارة الإلكترونية بأكثر من 8% في بداية تعاملات الجمعة ببورصة نيويورك، فيما سجلت خسارة ربع سنوية وأقل معدل لنمو المبيعات منذ 2001.

وحال استمرت الخسارة، سينخفض إجمالي ثروة بيزوس إلى حوالي 155 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبلغ إجمالي ثروته في ذروتها العام الماضي أكثر من 210 مليارات دولار.

وأفاد مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بأن بيزوس، أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك، جاء في المركز الرابع بين من فقدوا ثروات العام الجاري.

في سياق متصل، كشفت «أمازون» عن خسائر 3.8 مليارات دولار في الربع الأول. وقال أندي جاسي، المدير التنفيذي: «تسببت الجائحة وما تلاها في نمو وتحديات غير عاديين».

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