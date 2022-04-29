اختيار إعلان "جالاكسي زيد فولد 3" كأكثر إعلان مؤثر في العالم

المصدر: يونهاب

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تم اختيار إعلان جالاكسي زد فولد 3، الهاتف الذكي القابل للطي الذي أطلقته شركة سامسونغ للإلكترونيات في العام الماضي، كأكثر إعلان مؤثر في العالم من قبل مجموعة الاستشارات العالمية "القنطار".

وقالت لوسائل الإعلام الأجنبية اليوم الجمعة إن الإعلانات الخارجية والورقية لجالاكسي زد فولد 3 احتلت المرتبة الأولى في حفل جوائز الفعالية الإبداعية 2022 (Creative Effectiveness Awards) من قبل مجموعة القنطار، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وتم إنتاج إعلان جالاكسي زد فولد 3 بصورة مشتركة بين سامسونغ وغوغل، وطرح فكرة تؤكد على خصائص الهاتف القابل للطي تحت شعار "المستقبل أمامك".

كما جاء الإعلان التلفزيوني الخاص بالكمبيوتر المحمول "جالاكسي بوك برو 360" لشركة سامسونغ في المركز التاسع في قطاع الإعلانات التلفزيونية.

وحددت المجموعة الإعلانات الفائزة بناء على تقييمات المستهلكين لأكثر من 13 ألف إعلان تلفزيوني ورقمي وورقي وخارجي تم إجراؤها في 75 دولة في العالم خلال العام الماضي.

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