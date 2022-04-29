لارتفاع أسعارها.. مدينة يابانية تعفي سكانها من دفع فواتير المياه

المصدر: البيان

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قالت حكومة مدينة أوساكا المحلية في محافظة أوساكا غرب اليابان، بأنها ستُعفي منازل المدينة جميعها، ويبلغ عددها نحو 1.69 مليون منزل، من دفع فواتير المياه الأساسية لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوليو المقبل، وفق "مجلة اليابان".

ويأتي هذا الإجراء وفق حكومة المدينة، لتخفيف العبء عن الجميع ــ وعلى وجه الخصوص العوائل ذات الدخل المنخفض ــ بسبب ارتفاع أسعار فواتير المياه على خلفية الأوضاع العالمية غير المستقرة.

وتحتسب مدينة أوساكا كلفة استهلاك المياه كل شهرين، وتكلف الفاتورة الأساسية للمنزل الواحد بين 1,500 و 2,500 ين (بين 12 دولاراً و 20 دولاراً) كحد أدنى.

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