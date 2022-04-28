لجنة التجارة الاتحادية تحقق في شراء ماسك حصته الأولى في "تويتر"

المصدر: وكالات

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ذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، أن شراء رئيس "تسلا" التنفيذي إيلون ماسك في بادئ الأمر لحصة 9% في "تويتر" محل تحقيق من جانب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن اللجنة تنظر فيما إذا كان ماسك قد امتثل لشرط مرتبط بمكافحة الاحتكار عندما اشترى حصته في شركة خدمات التواصل الاجتماعي في أوائل أبريل.

وقد تصل الغرامة إلى 43792 دولاراً عن كل يوم على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد المتعلقة بالإفصاح عن مشتريات كبيرة من الأسهم أو صفقات الاستحواذ الأخرى.

وبعد عملية شراء الأسهم الأولى، عرض أغنى رجل في العالم شراء الشركة مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد نقداً، وهو ما وافقت عليه تويتر في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ومن المستبعد أن ترفض الجهات المعنية بإنفاذ مكافحة الاحتكار شراء ماسك المحتمل لتويتر.

وأشار التقرير إلى أن التركيز ينصب في تحقيق اللجنة على ما إذا كان ماسك قد اشترى الحصة للتأثير في إدارة تويتر أو ما إذا كان مساهماً غير مشارك في الإدارة.

وكان ماسك قد وصف حصته بأنها استثمار سلبي في إفصاحه في الرابع من أبريل الجاري لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقالت تويتر إنه ليس لديه تعليق على التقرير، في حين رفضت اللجنة التعقيب.

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