أسهم «ميتا» ترتفع 19 % بعد نمو عدد مستخدمي «فيسبوك»

المصدر: نيويورك - رويترز

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فاجأت شركة «ميتا بلاتفورمس»، سوق وول ستريت، بأرباح أعلى من المتوقع، وعودة فيسبوك لتسجيل نمو في المستخدمين، ولكن توقعات ميتا لإيرادات الربع الحالي، جاءت متحفظة. وارتفع سهمها 19 % في تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء.

وفاقت أرباح ميتا أهداف وول ستريت كثيراً، إلى 2.72 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين، البالغ 2.56 دولار، وذلك بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف. لكن تسجيل ميتا أبطأ نمو في الإيرادات خلال عشر سنوات، خيم على الأرباح التي تفوق التوقعات.

وبلغ مستخدمو فيسبوك النشطون يومياً، وهو مقياس رئيس بالنسبة للمعلنين، إذ يعكس النشاط على المنصة، 1.96 مليار، وهو أعلى قليلاً من توقع 1.95 مليار، وذلك وفق آي/بي/إي/إس من رفينيتيف. وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً 2.94 مليار، وهو أقل من تقديرات وول ستريت، بواقع 30 مليوناً.

وفقدت ميتا نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، بعد تقرير أرباح قاتم لفبراير/ شباط، عندما انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً لفيسبوك، للمرة الأولى، فيما عزته الشركة إلى عوامل، من بينها تغييرات الخصوصية لدى أبل، وارتفاع حدة المنافسة من منصات مثل تطبيق تيك توك، المملوك لبايت دانس.

وأفادت بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، بارتفاع إجمالي الإيرادات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من مبيعات الإعلانات، سبعة في المئة إلى 27.91 مليار دولار في الربع الأول، وهو يقل عن تقديرات المحللين لإيرادات 28.20 مليار دولار.

وتوقعت ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني، بين 28 و30 مليار دولار، فيما يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الحالي في المتوسط، 30.63 مليار دولار. وقالت الشركة إن توقعاتها تعكس عوامل من بينها الحرب في أوكرانيا. وقالت أيضاً إنها تراقب التأثير المحتمل لتحركات تنظيمية في أوروبا.

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