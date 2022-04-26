الاتحاد الأوروبي: إيلون ماسك يعرف أن "لدينا قواعد"

المصدر: وكالات

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قال المفوض المسؤول عن السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بروكسل لن تعقب على استحواذ إيلون ماسك على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، لكنه أعاد إلى الأذهان أن التكتل المؤلف من 27 دولة لديه الآن قواعد صارمة لمنصات الإنترنت للتصدي للمحتوى غير القانوني.

وقال تيري بريتون لرويترز بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار: "الأمر سيرجع إلى تويتر لتكييف أنفسهم.. مع قواعدنا".

وأضاف قائلاً: "أظن أن إيلون ماسك يعرف أوروبا بشكل جيد جداً. هو يعرف تماماً أننا لدينا قواعد لصناعة السيارات.. وهو يتفهم ذلك. ولذلك في أوروبا، فإنه لحماية حرية التعبير وحماية الأفراد، فإن أي شركات سيتعين عليها أن تفي بهذا الالتزام".

وقال بريتون إن المنصات الكبرى تواجه غرامات مالية أو ربما الحظر إذا لم تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم عمل منصات الإنترنت.

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