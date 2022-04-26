"تويتر" في قبضة إيلون ماسك.. قصة الاستحواذ

المصدر: البيان وكالات

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أضحى الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، بعد موجة سريعة من المفاوضات تركت مجلس إدارة الشركة بلا خيار سوى قبول عرض الاستحواذ الذي قدمه الملياردير والذي بلغت قيمته 44 مليار دولار.

وسيحصل مساهمو تويتر بموجب شروط الصفقة، على 54.20 دولاراً نقداً مقابل كل سهم من الأسهم العادية للشركة التي يمتلكونها عند إغلاق الصفقة المقترحة.

ويرتفع سعر الشراء بنسبة 38% على سعر إغلاق سهم تويتر في 1 أبريل 2022، والذي كان آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" وسبيس إكس"، عن حصته البالغة 9% تقريباً في "تويتر".

وبإتمام الصفقة المتوقع قبل نهاية العام الجاري تتحول "تويتر" إلى شركة مملوكة للقطاع الخاص.

وأكد ماسك أنه بصفته مالك تويتر، يريد توسيع نوع الخطاب الذي تسمح به الشبكة الاجتماعية. وانتقد الملياردير «فشل» تويتر في التمسك بمبادئ حرية التعبير.

وقال ماسك في بيان: «حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة المسائل الحيوية لمستقبل البشرية».

وتابع ماسك: «أريد أيضاً أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تعزيز المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد المزعج، ومصادقة جميع البشر. يتمتع تويتر بإمكانات هائلة - أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه».

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس الإدارة المستقل في تويتر، في إعلانه عن الصفقة: «أجرى مجلس إدارة تويتر عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع التركيز المتعمد على القيمة واليقين والتمويل. وستوفر الصفقة المقترحة علاوة نقدية كبيرة، ونعتقد أنها أفضل مسار للمضي قدماً لمساهمي تويتر».

وكان الرجل الأغنى في العالم قد قدم عرضاً لشراء "تويتر" في 14 أبريل الجاري، مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد، ثم ادعى الأسبوع الماضي أنه حصل على تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار لتقديم عرض.

وكان تويتر قد تبنى خطة «حبوب سامة» لدرء عملية استحواذ عدائية محتملة. وكشف ماسك في وقت سابق أنه استحوذ على نحو 9.2% من أسهم تويتر المعلقة، ما يجعله أكبر مساهم في الشركة.

وغرد ماسك، الذي يملك أكثر من 83 مليون متابع، يوم الاثنين، قبل الإعلان الرسمي للشركة عن قبول عرضه: «آمل أن يبقى حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير».

وتخضع الصفقة، التي قال تويتر إنها تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارتها، لموافقة المساهمين، فضلاً عن الموافقات التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة.

ولا يزال تويتر يخطط لإصدار نتائج أرباح الربع الأول من عام 2022 قبل افتتاح السوق يوم الخميس (28 أبريل). ومع ذلك: «في ضوء الصفقة المعلقة التي تم الإعلان عنها اليوم، لن يعقد تويتر مكالمة جماعية مقابلة»، حسبما ذكرت الشركة.

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