إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر"

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أبرم إيلون ماسك صفقة لشراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، اليوم الاثنين، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يرتادها ملايين المستخدمين والقادة العالميين إلى أغنى شخص في العالم.

وتسارعت المناقشات حول الصفقة التي بدت الأسبوع الماضي غير مؤكدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تودد ماسك إلى مساهمي تويتر بتفاصيل تمويل عرضه.

وتحت الضغط، بدأ تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بسعر 54.20 دولاراً للسهم الواحد.

وتنهي الصفقة مسيرة تويتر كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي عام 2013.

وقال ماسك في بيان: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية، حيث تتم مناقشة المسائل الحيوية لمستقبل البشرية".

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 6% بعد هذا الاستحواذ.

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