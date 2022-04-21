مايكروسوفت: إنفاق نصف مليار دولار لتخفيض نسبة الكربون وحماية النظام البيئي

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت مايكروسوفت تقريرها السنوي عن الاستدامة، قبل «يوم الأرض»، الحدث السنوي الذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم، في الـ 22 أبريل، لإظهار دعمهم لحماية البيئة، حيث قدمت لشركائها وعملائها، نظرة متعمقة حول أحدث مستجدات الشركة في 2021، المتعلقة بتوجهاتها البيئية، لكي تصبح منظمة إيجابية في استخدام المياه، وخالية من الكربون والنفايات بحلول 2030.

وواصلت مايكروسوفت عملها نحو تحقيق اقتصاد مستدام في الإمارات، من خلال دعمها لأهداف عملائها في قضايا مكافحة الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، حيث استفادت شركة «إنوفا»، الرائدة في المنطقة بخدمات الطاقة، والتي تعتبر مشروعاً مشتركاً بين «ماجد الفطيم» في دبي، وشركة «فيوليا للخدمات البيئية» في أبوظبي، من قوة إمكانات سحابة مايكروسوفت الذكية لتحقيق وفورات إجمالية قدرها 320 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة، و5 ملايين متر مكعب من المياه، و210,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واستفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، في يونيو من العام الماضي، من تقنيات مايكروسوفت، عندما اعتمدت تنفيذ أحدث تقنيات إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وحلول إدارة المباني الذكية في المقر الرئيس الجديد لها «الشراع»، والذي من المقرر أن يكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. بينما أعلنت الاتحاد للطيران، في نوفمبر الماضي، عن شراكة جديدة مع مايكروسوفت، للاستفادة من أحدث التقنيات، سعياً منها لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وقال جيروين فان هيس رئيس شؤون الاستدامة لدى مايكروسوفت الإمارات: «عندما وضعنا التزامات ومعايير الاستدامة الخاصة بنا في يناير 2020، تعهدنا بأن نلتزم بالشفافية خلال كل مراحل تقدمنا نحو اجتياز هذه الرحلة. ونأمل من خلال مشاركة الدروس التي تعلمناها العام الماضي من جميع أنحاء العالم، أن يتمكن شركاؤنا وعملاؤنا من انتهاج نفس خطواتنا لتحقيق النجاح».

وفي إطار خطط مايكروسوفت لدعم الاستدامة البيئية، خصصت مايكروسوفت في العام الماضي، 471 مليون دولار لصندوق ابتكار المناخ، و100 مليون دولار أمريكي لمبادرة «تحفيز الارتقاء بالطاقة»، كما استخرجت الشركة حوالي 2.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، تماشياً مع التزامها الراسخ بإزالة جميع انبعاثاتها الكربونية، منذ تأسيس الشركة في عام 1975، لكي تصبح صفرية الكربون بحلول عام 2050.

كما استثمرت مايكروسوفت في مشاريع تجديد المياه، التي من المتوقع أن تولّد ما مجموعه 1.3 مليون متر مكعب من المياه المُحسنة، وكذلك خططت لخمسة مراكز حول العالم، مخصصة لإعادة تدوير النفايات، في حين التزمت بحماية أكثر من 17,000 فدان من الأراضي، للحفاظ على النباتات والحيوانات.

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