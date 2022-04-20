13 % ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة بأعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: سنغافورة - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات الوقود البحري في مركز الفجيرة لتزويد السفن بالوقود وتخزين النفط في الإمارات ارتفعت 13 % في مارس، وصولاً إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.

أظهرت حسابات رويترز أن حجم مبيعات الوقود في مارس بلغ نحو 691 ألف متر مكعب، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وهو ما يعادل نحو 662 ألف طن.

يشكل حجم المبيعات في مارس أول ارتفاع شهري منذ أكتوبر، عندما سجلت المبيعات مستوى قياسياً مرتفعاً.

وفي فبراير، بلغ حجم التزويد بالوقود في الفجيرة حوالي 612 ألف متر مكعب.

وأظهرت حسابات رويترز أن مجموع مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ارتفع 15 % في فبراير عن الشهر السابق إلى حوالي 562 ألف متر مكعب.

كما أظهرت حسابات رويترز أن حصة مبيعات الوقود منخفض الكبريت من إجمالي كميات وقود السفن بلغت 81 بالمئة في مارس مقارنة مع 80 بالمئة في فبراير.

وارتفعت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك إلى حوالي 129 ألف متر مكعب في مارس ، بزيادة ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق، بينما زاد الطلب على زيت الوقود الرئيسي منخفض الكبريت جداً بنسبة لزوجة 380 بنسبة 14 % إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 528 ألف متر مكعب.

وقفزت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 40 % في مارس إلى حوالي 33 ألف متر مكعب، في حين تراجعت أحجام زيت الغاز البحري 21 %عن الشهر السابق إلى حوالي 1100 متر مكعب.

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