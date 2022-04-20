ارتفاع كبير في أسعار النفط اليوم مع تراجع المخزونات

المصدر: د ب ا

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية تحسن النشاط الصناعي في الصين وتراجع مخزون الخام الأمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 104 دولارات للبرميل بعد تراجعه أمس بأكثر من 5%. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنفت فيه مختلف الشركات في مدينة شنغهاي الصينية بدءا من شركات صناعة السيارات إلى مراكز التسوق، نشاطها، حيث تسعى المدينة إلى التعافي من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق التي فرضتها المدينة خلال الأسابيع الماضية بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بنحو 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الحكومية الأمريكية في

وقت لاحق من اليوم بياناتها الأسبوعية بشأن المخزون. وفي حال تأكيدها تراجع المخزون بنفس أرقام معهد البترول فسيكون التراجع هو الأكبر منذ أوائل فبراير الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 4ر1% إلى 96ر103 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل، وارتفع سعر خام غرب تكساس تسليم يونيو المقبل بنسبة إلى 40ر103 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر1% إلى 67ر108 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

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