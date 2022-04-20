بيع كيلوغرام واحد من الشاي بـ 15466 دولاراً في اليابان

المصدر: البيان

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بيعت يوم الاثنين الماضي في المزاد الافتتاحي لموسم الشاي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان دفعة وزنها كيلوغرام واحد من أوراق الشاي الجديدة الملفوفة يدوياً بحوالي 15466 دولاراً، بحسب موقع "اليبان بالعربي".

وتشتهر محافظة شيزوؤكا في اليابان بشرب الشاي الأخضر.

وتقع محافظة شيزوؤكا في منطقة تشوبو على جزيرة هونشو.

وتعد شيزوؤكا أكبر مراكز إنتاج الشاي الأخضر في اليابان، الذي لا يخضع للتخمير بل فقط للتبخير والتجفيف. وهناك أنواع عديدة حسب مهارات زراعته ومعالجته.

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