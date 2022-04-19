الصين تنشىء خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوسع الصين في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الطرق، ومنها إنشاء جسر معلق للسكك الحديدية على سطح البحر.

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، أول أمس الأحد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن الصين تقوم بإنشاء جسر معلق على سطح البحر يتجاوز طوله 14 كيلومترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر سيكون مصمما لعبور القطارات فائقة السرعة، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في الصين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا المشروع يتم إنشاؤه فوق مياه خليج مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان، جنوب شرقي الصين ضمن خط سكة حديد "فوتشو - شيامن".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز