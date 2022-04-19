4.8 % نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول

المصدر: بكين - رويترز

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أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققاً زيادة 4.8 % على أساس سنوي، ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس «كورونا» والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة.

وكان التباطؤ في النشاط واضحاً في مؤشرات مارس، والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد. وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 % في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزاً وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4 %. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3 % في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6 % وزيادة منقحة 1.5 % في الربع السابق.

وتؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن «كوفيد 19» وضعف سوق العقارات الضعيف إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.

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