البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا ستخفّض النمو العالمي

المصدر: واشنطن - رويترز

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أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1 % إلى 3.2 %، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف، أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال، إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشاً بنسبة 4.1 % في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي اليوم الثلاثاء.

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