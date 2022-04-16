"سامسونغ" تتصدّر سوق أشباه الموصلات العالمية لأول مرة منذ 3 سنوات

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة أبحاث سوق عالمية إن سوق أشباه الموصلات العالمية نمت بنسبة 26% في العام الماضي.

وقالت "جارتنر" أمس الجمعة إن مبيعات سوق أشباه الموصلات العالمية بلغت 595 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 26.3% عن العام الذي سبقه.

وحققت سامسونغ للإلكترونيات 73.2 مليار دولار في أعمالها في أشباه الموصلات في العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم متقدمة على إنتل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم سامسونغ فيها على إنتل، منذ العام 2018.

وبلغت حصة سامسونغ في سوق أشباه الموصلات 12.3% وهي أعلى قليلا من حصة إنتل البالغة 12.2%.

وسجلت مبيعات إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية 36.4 مليار دولار في العام الماضي وحققت حصتها السوقية 6.1% لتأتي في المركز الثالث.

وجاءت الشركتان الأمريكيتان ميكرون (4.8%) وكوالكوم (4.6%) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز