بيع حبتي مانغو في اليابان بـ 3955 دولاراً

المصدر: البيان

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بيعت حبتا مانغو من محافظة ميازاكي اليابانية، ويطلق عليه "بيض الشمس" "Taiyo no Tamago"؛ وهو أغلى صنف من المانغو في العالم، بمبلغ 3955دولارا في أحد المزادات في اليابان.

ويتميز هذا النوع من المانغو بذوق ورائحة متميزتين، ويزرع حصرا في محافظة ميازاكي اليابانية.

وتزن حبة المانغو الواحدة منها في المتوسط حوالي 350 جرامًا وهي غنية بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وحمض الفوليك، كما يحتوي هذا النوع من المانجو على نسبة 15% من السكر ليسجل بذلك أعلى من أنواع المانغو الأخرى.

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