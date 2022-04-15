روسيا تتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري بأكثر من 200 مليار دولار

المصدر: د ب ا

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أكد ماكسيم أورشكين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية أن واردات روسيا تراجعت خلال مارس الماضي بعدة عشرات في المئة.

وأضاف أن هناك تدفقات فائضة من العملات الأجنبية في سوق الصرف الروسية، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة الروبل الروسي، وهو ما سيستمر خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن أورشكين القول إنه من المتوقع وصول فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال العام الحالي إلى أكثر من 200 مليار دولار على خلفية ارتفاع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي بلغ فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال العام الماضي مستوى قياسي قدره 150 مليار دولار.

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