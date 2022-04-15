الذهب نحو تحقيق مكاسب أسبوعية

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، أمس، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل زيادة أسبوعية مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بسبب أزمة أوكرانيا وضغوط الأسعار المتزايدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1973.41 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه على مدى ست جلسات متتالية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1973.30 دولاراً للأوقية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى «ستون إكس»: «التحرك الرئيسي كان يوم الثلاثاء عندما شهدنا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية».

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين الشهرية بأعلى قدر منذ أكثر من 12 عاماً في مارس.

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