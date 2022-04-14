ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 5 % لأول مرة منذ 2011

المصدر: واشنطن - د ب أ

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ارتفعت الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة، لتصل إلى 5 %، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري، في بيان، إن متوسط الفائدة على قرض التمويل العقاري، الذي تصل مدته إلى 30 سنة، ارتفع من 4.72 % في الأسبوع الماضي، إلى 5 % خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2011.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن فوائد التمويل العقاري الأمريكية، ترتفع باطراد منذ بداية العام الحالي، في ظل الارتفاعات في أسعار العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، سعر الفائدة الرئيسة، وأشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة خلال الشهور المقبلة، بهدف كبح جماح التضخم، الذي وصل خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1981.

ويضيف ارتفاع فوائد التمويل العقاري، المزيد من الضغوط على المشترين المحتملين للمساكن في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار المساكن مرتفعة للغاية، منذ ازدهار سوق العقارات خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

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