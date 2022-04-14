«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» يقودان طرحاً أولياً لـ«موبيل آي»

المصدر: نيويورك - رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن موبيل آي، وحدة إنتل كورب لسيارات القيادة الذاتية، فاتحت بنكي الاستثمار جولدمان ساكس ومورجان ستانلي لقيادة الاستعدادات لطرح عام أولي.

وأضافت المصادر أن الطرح، المقرر في وقت لاحق من هذا العام، قد يمنح موبيل آي قيمة سوقية تصل إلى 50 مليار دولار، لكنها أشارت إلى أن التوقيت والتقييم وحجم الطرح يتوقف على ظروف السوق.

ولم يتسن معرفة المبلغ المستهدف جمعه من الطرح وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية تفاصيل الإعداد للخطوة.

ولم يستجب ممثلون عن إنتل وعن موبيل آي لطلبات بالتعليق. وأحجم بنكا موجان ستانلي وجولدمان ساكس عن التعليق.

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