بوتين يتحدّث عن الاقتصاد الروسي بلغة الإشارة!.. فيديو

المصدر: البيان

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوضع الجديد في ظل العقوبات، "ونظامنا المالي وصناعتنا يعملان بشكل متناغم"، بحسب "روسيا اليوم"

وجاء تصريح الرئيس الروسي أول أمس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد مباحثات ثنائية، وخلال حديثه أظهر بوتين بإيماءات كيف سيتكيف الاقتصاد الروسي مع الظروف الجديدة ويتجاوز العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الروسي: "نظامنا المالي وصناعتنا يعملان بشكل متناغم. بالطبع هناك مشاكل. وإلا لما ارتفعت النسبة إلى 20% (سعر الفائدة الرئيسي)، لكن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي. وهذا يتوافق مع معايير الاقتصاد الكلي التي تم تطويرها".

ووفقا لبوتين فإن الاقتصاد والنظام المالي في روسيا يقفان على قدميهما بثبات (مستقران)، وقال بوتين: "أعتقد أن هذا الاتجاه نحو الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي والعمل الهادئ والمتناغم والمهني للكتلة الاقتصادية والنتائج ستظهر نفسها في المستقبل القريب".

في وقت سابق، أكد الرئيس الروسي على أن روسيا لن تكون معزولة، وقال إنه في العالم الحديث لا يمكن عزل الدولة بشكل كامل.

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