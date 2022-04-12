تعاون بين «فيناسترا» و«مايكروسوفت» لإطلاق خيارات للتمويل للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فيناسترا» إبرام شراكة في إطار «الخدمات المصرفية كخدمة – BaaS» مع شركة «مايكروسوفت» لتقديم خيارات إقراض جديدة لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يعاني من نقص من حيث الوصول والاستفادة من خدمات التمويل.

وبموجب هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم نظام «مايكروسوفت داينامكس 365» الوصول إلى عروض التمويل النشطة والاستفادة منها من دون مغادرة منصة إدارة الأعمال الخاصة بها.

وبهذه الخطوة، سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات تمويل ذات صلة وثيقة باحتياجاتهم وتنطوي على منافع قيّمة بطريقة سلسة وخالية من أي تعقيدات. وعلى هذا النحو، يستطيع المستخدمون تحقيق أقصى استفادة من خيارات الإقراض المتاحة في نظام «مايكروسوفت داينامكس 365»، وبمجرد قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بقبول التمويل، يقوم النظام باستخدام المعلومات المخزنة مسبقاً من قبل إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل نظام «مايكروسوفت داينامكس 365»، مما يجعل من السهل عليهم التقدم بطلب الحصول على التمويل.

إن القدرة على تزويد البنوك بمعلومات إضافية، تشمل على سبيل المثال سجلات الذمم المدينة والدائنة، ستلعب دوراً محورياً في تحسين قرارات الإقراض، ووقت الدفع النقدي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن شبكة «فيناسترا» الواسعة، التي تضم أكثر من 5,000 مؤسسة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ستتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل الأكثر ملاءمة وقيمة لهم لتلبية احتياجات محددة لشركاتهم.

وقال أنجوس روس، المسؤول الرئيسي للإيرادات، «الخدمات المصرفية كخدمة - BaaS» في «فيناسترا»: «من دواعي سرورنا البالغ أن نقدم حل تمويل إضافي ينطوي على قدرات هائلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية الحصول على رأس المال، وعروض التمويل التنافسية القوية في وقت أقل».

وأضاف بالقول: «إن مزايا الإقراض المتاحة من خلال نظام «مايكروسوفت داينامكس 365» تعزز من ريادة وحضور «فيناسترا» في مجال التمويل المفتوح والمضمّن (المدمج).

كما أنه يُبرز بوضوح تام الفائدة الكبيرة التي سيجلبها التمويل المضمّن والإطاري للقطاع والمجتمعات الموجودة فيه. نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الطويل الأمد مع «مايكروسوفت» والعمل عن كثب على هذه المشاريع وغيرها من المشاريع المستقبلية ذات التأثير الإيجابي الملموس.

وقال بيل بوردن، نائب رئيس قسم الخدمات المالية العالمية للشركات لدى «مايكروسوفت»: سعداء لتوسيع نطاق علاقتنا مع «فيناسترا» وتوطيدها بشكل أكبر لتوفير منافع قيّمة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بمثابة الركيزة الأساسية لخلق فرص العمل في الاقتصاد العالمي.

ومن خلال ضمان الوصول الآمن إلى الخدمات المالية الرئيسية في إطار نظام «مايكروسوفت داينامكس 365»، سيتمكن عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول بشكل أسرع وأكثر ملاءمة إلى خيارات التمويل ورأس المال الذي يحتاجون إليه لنمو وازدهار شركاتهم.

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