«جي إف إتش» تبيع مجمع تسكو للوجستيات في المملكة المتحدة مقابل 135 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن شركتها التابعة في المملكة المتحدة، روبك لإدارة الأصول أبرمت صفقة بيع خارج السوق لمركز توزيع تسكو مقابل أكثر من 135 مليون دولار.

تم تطوير المركز المزود بخاصية التحكم في الحرارة والذي تبلغ مساحته 540.000 قدم مربع من قبل تسكو في 2010. ويخدم المركز أكثر من 400 محل سوبر ماركت ومتاجر أخرى عبر جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز ويشكل جزءاً هاماً من شبكة توزيع تسكو.

ويمثل البيع نهاية فترة استثمار ناجحة للغاية لشركة روبك، التي استحوذت على الأصل مقابل 94 مليون دولار في أكتوبر 2017 نيابة عن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الكوريين. لقد أدى الدخل القوي والزيادة الكبيرة في القيمة إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائد داخلي بعد الضريبة يزيد عن 16%، قبل وقت طويل من خطة العمل المستهدفة لهذا الأصل الهام.

وكان الأصل هو الاستحواذ الثاني لشركة روبك مع مستثمرين من كوريا الجنوبية وأيضاً مع «كابستون لإدارة الأصول». يأتي بيع «تسكو أفونماوث» في أعقاب بيع «أكوليد واينز» من قبل روبك في 2021 مقابل 123 مليون دولار إلى ائتمان الاستثمار العقاري «ترايتاكس باج بوكس».

واستحوذت جي إف إتش على حصة الأغلبية في شركة روبك، التي تواصل العمل بشكل مستقل، في ديسمبر 2020 بما في ذلك استثماراتها في هذه الأصول الاستراتيجية. منذ الاستحواذ الذي قامت به جي إف إتش، نمت شركة روبك بشكل كبير من حيث أعضاء فريق العمل والمكاتب الجديدة، مع افتتاح المزيد في لندن وإسبانيا والتخطيط لمزيد من افتتاح المكاتب خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

وبدعم ومساندة من جي إف إتش، من المعتزم الاستمرار في تنمية الأصول الخاضعة للإدارة وبشكل جماعي كمجموعة، استهداف عمليات استحواذ جديدة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عام 2022. وتستخدم شركة روبك خبرتها في السوق المحلي من أجل إنشاء شركات استثمارية جديدة في مجال الأصول المتميزة التي تحقق قيمة مضافة من خلال العمل مع المستثمرين المؤسسيين الحاليين والجدد.

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