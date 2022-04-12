النفط دون 100 دولار

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل، لتتراجع إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وهبط خام برنت 3.93 دولارات أو 3.8 % إلى 98.58 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولارات أو 4.3 % إلى 94.07 دولاراً.

وحافظ «بنك أوف أمريكا» على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولاراً للبرميل. كما خفض بنك «يو.بي.إس» توقعاته لسعر برنت في يونيو بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولاراً للبرميل.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى «يو.بي.إس»: السحب من الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة، ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع.

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