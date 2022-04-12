مخاطر التضخم ترفع أسعار الذهب

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنسبة 0.6 %، إلى 1958.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولاراً. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 1961.70 دولاراً. يأتي هذا الارتفاع، بفعل المخاوف من مخاطر التضخم بسبب الحرب الأوكرانية.

في سياق متصل، قفزت أسعار البلاديوم 5 % إلى أعلى مستوى، في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات، بعد تعليق تداول المعدن من روسيا.

وصعد البلاديوم 4.5 % إلى 2534.40 دولاراً للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق، إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس، عند 2550.58 دولاراً. كما ارتفع البلاتين 1.7 % إلى 991.14 دولاراً.

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