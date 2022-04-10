ارتفاع أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب صعد 4 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لوسائل إعلام مصرية كما يلي:

الذهب عيار 14 إلى 665 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18 إلى 855 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21 إلى 998 جنيها للجرام.

عيار 24 إلى 1141 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

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