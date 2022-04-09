الذهب مستقر ويترقب رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

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جرى تداول الذهب في نطاق محدود بسبب توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1931.53 دولاراً للأوقية، لكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1933.80 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق لأعلى مستوى منذ مايو 2020، بعدما كشف محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مارس أن العديد من صانعي السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات القادمة للحد من التضخم.

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