النفط يسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن خام من مخزوناتها الاستراتيجية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً بما يعادل 0.7 % إلى 101.29 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتاً أو 0.9 % إلى 96.88 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس.

وقال محللون من «إيه. إن. زد ريسيرش» في مذكرة، إن الإفراج عن الاحتياطيات قد يثني منتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، عن تسريع زيادات الإنتاج حتى مع وصول أسعار النفط إلى حدود مئة دولار للبرميل.

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