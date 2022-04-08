الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر واردات الفحم

المصدر: وكالات

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تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا خامس حزمه من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية منها في.تي.بي.

وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الجمعة فرض عقوبات إضافية على روسيا، من بينها حظر على الفحم، على خلفية اتهامات لموسكو بانتهاك القانون الدولي في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحافي "سنحظر واردات الفحم الروسي. سنؤمن بدائل وسنقلل اعتمادنا على الطاقة الروسية من خلال الخفض التدريجي للواردات".

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