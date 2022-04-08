أسعار السلع الغذائية تبلغ أعلى مستوياتها بسبب الحرب في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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بلغت أسعار السلع الغذائية العالمية "أعلى المستويات على الإطلاق" في مارس في وقت عرقلت الحرب الروسية الأوكرانية صادرات القمح والحبوب، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12,6 بالمئة بين فبراير ومارس "في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990"، وفق المنظمة.

وعزت المنظمة الزيادة بشكل أساسي إلى مؤشر الفاو لأسعار الحبوب الذي "سجل ارتفاعًا بنسبة 17,1 بالمئة مقارنة فبراير مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار القمح وجميع الحبوب الخشنة، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرب في أوكرانيا".

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب الزيوت النباتية التي قفز مؤشرها في منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 23,2 بالمئة مدفوعاً بارتفاع أسعار زيت عباد الشمس، الذي تعد أوكرانيا أكبر مصدر له في العالم.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار زيوت النخيل والصويا واللفت بشكل حاد "على وقع زيادة الطلب العالمي على الواردات بسبب الاضطرابات في المعروض من زيت عباد الشمس".

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