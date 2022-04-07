الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التزامه بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1920.82 دولاراً للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1924.20 دولاراً للأوقية. ويجعل الدولار القوي الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لكبح التضخم، وفقاً لتفاصيل الاجتماع التي كُشف عنها النقاب الأربعاء.

واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خلال الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ومع ذلك، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة السمسرة «أناند راثي شيرز» ومقرها مومباي، إن تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وانتظار الناس فرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا كل ذلك يدعم الذهب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.27 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 948.34 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2238.56 دولاراً.

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