الدولار يتجه لأعلى مستوى في عامين

المصدر: لندن - رويترز

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يتجه الدولار صوب تسجيل أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة عملات رئيسية بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يستعد للتحرك بقوة لمكافحة التضخم، في حين تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في شهر عند ما يقل عن 1.09 دولار مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق. وسجل مؤشر الدولار 99.676 بعد بلوغه 99.823، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2020.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.2%. وسجل اليورو أدنى مستوى في شهر عند 1.0865 دولار، وانخفض في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.0887 دولار. وعلق الين الياباني قرب أدنى مستوى في أسبوع وسجل في أحدث معاملات 123.80 مقابل الدولار. وعوض الإسترليني جزءاً من خسائره ليجري تداوله مرتفعاً 0.1% عند 1.3075 دولار.

كما أثرت موجة بيع للأسهم والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر هذا الأسبوع على العملات الرقمية، وزادت بتكوين 0.5% إلى 43402 دولار بعد تراجعها 5% الأربعاء.

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