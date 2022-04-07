إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة 219 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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حلق إيلون ماسك، مؤسس شركة «تسلا» منفرداً وبدون أية منافسة كأغنى رجل في العالم بصافي ثروة 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية 33%. وتفوق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم «أمازون» بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.

جاء ذلك وفق ما كشفته القائمة السنوية لـ «فوربس» لعام 2022 والتي تضم 2668 مليارديراً، بانخفاض بلغ 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي. وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصاً من القائمة، وانضمام 236 مليارديراً هذا العام.

ولم تتغير قائمة الأثرياء العرب في 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير. وشهدت قائمة 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديراً، بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021. وشهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق. فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة «فوربس» للعام الخامس على التوالي.

وحافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليارات دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة «أديداس» التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار. فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليارات دولار.

ولدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته.

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