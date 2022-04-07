بيلاروس تنضم لروسيا في سداد ديونها الخارجية بالروبل

المصدر: د ب ا

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تعتزم بيلاروس التبديل لخدمة ديونها الخارجية من بنوك إعانة دولية بالعملة المحلية، بعد أن تسبب تعرضها لعقوبات جراء دورها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في عرقلة السداد.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت الحكومة في بيان على حسابها على منصة تليغرام للتواصل الاجتماعي، إنه تم دفعها لاستخدام الروبل البيلاروسي لخدمة قروض مستحقة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي.

يأتي الإعلان عقب مرسوم للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مارس يرخص لاستخدام العملة المحلية لسداد الدين.

وقال مجلس الوزراء في البيان إن "هذا إجراء قسري". وقال إن "قدرة بيلاروس على تسوية ديونها بالدولار واليورو مع دائنين غربيين محدودة بسبب العقوبات".

يأتي ذلك بعد يوم من بيان لوزارة المالية الروسية بأنها ستقوم بسداد 650 مليون دولار عن سنداتها عبر استخدام الروبل الروسي، بعد أن أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع سداد الدين بالدولار من حسابات البلاد.

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