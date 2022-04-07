ارتفاع أرباح سامسونغ التشغيلية في الربع الأول 50.3% إلى 11.5 بليون دولار

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الخميس أنها تقدر أن الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 50.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 14.1 تريليون وون (11.5 بليون دولار).

وارتفعت مبيعاتها بنسبة 17.76% في نفس الفترة لتصل إلى 77 تريليون وون.

وفاق حجم الأرباح التشغيلية هذه المرة توقعات السوق البالغة 13.22 تريليون وون، والتي جمعتها وكالة "إنفورماكس"، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء، بنسبة 6.6%.

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